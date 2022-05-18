الأعلى منذ 40 عاماً.. التضخم في بريطانيا يسجل مستويات قياسية

شفق نيوز / سجل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، لشهر نيسان/أبريل الماضي، أعلى مستوى له منذ العام 1982.

وبلغ مستوى التضخم في بريطانيا، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، 9% مقابل مستوى تم تسجيله الشهر الذي قبله (آذار/مارس 2022) عند 7%.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، أن "أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2.5% بعد ارتفاعها في مارس الماضي بنسبة 1.1%".

وجاءت نتائج شهر أبريل 2022 قريبة لتوقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 9.1%، وفقا لاستطلاع أجرته بوابة DailyFX.

وسجل التضخم في شهر أبريل الماضي مستوى قياسيا منذ مارس 1982، حينها بلغ المؤشر مستوى 9.1%.

وتشهد المملكة المتحدة ارتباكا اقتصاديا، حيث تتخوف من ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي قد يدخل البلاد في كساد اقتصادي.