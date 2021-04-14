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الأعلى بين نفوط أوبك.. ارتفاع خامي البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-14T08:19:24+0000
الأعلى بين نفوط أوبك.. ارتفاع خامي البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر نفط خامي البصرة الخفيف والثقيل، يوم الاربعاء ، فيما سجلت جميع خامات منظمة اوبك ارتفاعا أيضا. 

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 63.49 دولارا للبرميل بمقدار 0.53 دولار وبنسبة 0.34% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 60.83 دولارا للبرميل بارتفاع  بلغ نسبته 1.57%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى سعر مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك التي ارتفعت هي ايضا حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.98 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 62.17 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.21 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.56 دولارا، وجيراسول الانغولي 62.74 دولارا. 

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 64.47 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي على 60.92 دولارا.

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