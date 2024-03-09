الإعلان عن تشكيل تحالف لـ"دعم القطاع الخاص" في بغداد وهذه هي أهدافه

شفق نيوز/ أُعلن في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، عن تشكيل "تحالف بغداد لدعم القطاع الخاص"، لتعزيز المشاركة بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة الاتحادية والمحلية.

وقال عضو "تحالف بغداد لدعم القطاع الخاص"، علي نعمة خلال مؤتمر انطلاق التحالف وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "منذ منتصف عام 2023 عملت مجموعة مركزة من صناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني على نحو مكثف لدراسة واقع القطاع الخاص، وتقييم الخطوات التي تم اتخاذها على المستوى التنفيذي والتشريعي لدعم الاقتصاد الموجه نحو السوق".

وأكد "رصد خطوات حقيقية وجادة من الجانب الحكومي والمحلي للعمل على معالجة التحديات كافة التي تواجه القطاع الخاص"، مشدداً على "النهج التشاركي في صناعة القرارات ذات الصلة باقتصاد السوق، لأنه الأداة الأكثر أهمية لتطوير القطاع الخاص".

وتابع "يجب أن يشمل النهج التشاركي إدماج ممثلي واجهات القطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الريادية وممثلي المجتمع المدني في عملية رسم السياسات الداعمة للاستثمار والتنمية، ولاسيما على المستوى المحلي".

وأضاف، "استكمالا للجهود المبذولة على المستوى التنفيذي والتشريعي في هذا الصدد، نعلن عن تشكيل تحالف بغداد لدعم القطاع الخاص، والذي يعد المساحة الأولى من نوعها على مستوى محافظة بغداد لتعزيز النهج القائم على المشاركة بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني".

وأوضح نعمة ان "تحالف بغداد يعمل على مجموعة من الأهداف منها أن يكون جهة استشارية لصناع القرار، و يقدم التحالف توصيات عملية تساهم في رسم السياسات ذات الصلة بالاستثمار والتنمية، وخلق بيئة تفاعلية بين الجهات المتحالفة التي تعمل على خلق بيئة تفاعلية فيما بينها لتأشير المشاكل التي على أرض الواقع واقتراح الحلول العملية لها".

ولفت الى أن "من مهام التحالف الأساسية هي تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الأكاديمية، لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم مصلحة الوطن والمجتمع".

وأكد الالتزام، "بتحقيق الأهداف بروح العمل الجماعي والتعاون المستمر"، داعياً جميع الشركات والمؤسسات والأفراد المهتمين للانضمام إلى تحالف بغداد لدعم القطاع الخاص، من أجل بناء مستقبل مزدهر ومتطور".