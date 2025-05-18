الإعلان عن تشغيل أولي لأكبر محطات الكهرباء في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأحد، دخول محطة الزبيدية الحرارية إلى الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 2500 ميغاواط، بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة التي نفذتها كوادر المحطة بالتعاون مع الشركة المصنعة.

وجاء إعلان الوزير خلال زيارته إلى محافظة واسط، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشاريع الخدمية ميدانياً وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز.

وتعد محطة الزبيدية الحرارية، من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، وتشغيلها بطاقتها الكاملة يمثل دعماً كبيراً للمنظومة الوطنية، خصوصاً مع قرب موسم الذروة في الطلب على الكهرباء.

وأشاد فاضل، بـ"الجهود التي بذلتها الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء، إلى جانب خبراء شركة شنغهاي الصينية، لإنجاز أعمال الصيانة الكاملة للوحدات التوليدية الست".

وأضاف البيان، أن "فاضل، عقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة إنتاج المنطقة الوسطى، ناقش فيه خطط الصيانة والتشغيل للمحطات الكهربائية في المنطقة، وسبل تعزيز كفاءتها استعداداً لفصل الصيف".

وأشار الوزير، إلى أن "مجموع الطاقة الناتجة عن أعمال الصيانة في المحطات الكهربائية هذا العام تجاوز 15 ألف ميغاواط".