الإعلام والإتصالات تكسب حكماً قضائياً يلزم "كورك" بدفع قرابة مليار دولار لخزينة الدولة

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، يوم الأحد، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة بات وملزم لشركة كورك تيليكوم للاتصالات بدفع قرابة 800مليار دولار دولار لخزينة الدولة العراقية.

وقال المؤيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بمتابعة جادة وحثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تمكنت الهيئة من حسم ملف النزاع القضائي مع شركة "كورك تليكوم"، وإلزامها بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار لصالح الدولة العراقية كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قبل الشركة وغيرها من المستحقات والمتعثرة بدفعها منذ سنوات.

وحذر من أن الهيئة ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها.

كما أوضح المؤيد أنه في الوقت الذي تشكر فيه الهيئة مجلس القضاء الأعلى الذي أنصفها في نزاعها القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المستخدمين، فإنها تؤكد استمرارها برصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال التي تتعارض مع بنود الرخصة أو تعثرها في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها.

وأشار رئيس هيئة الإعلام إلى أن استحصال هذا القرار يأتي في سياق حسم العديد من الملفات المعقدة والمتراكمة منذ سنوات والتي يجري العمل على متابعتها من قبل الإدارة الجديدة للهيئة بالتنسيق مع مجلس المفوضين وبدعم وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.