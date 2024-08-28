الإعصار "شانشان" يغلق مصانع تويوتا في اليابان

شفق نيوز/ تعتزم شركة "تويوتا موتور" تعليق العمليات في جميع مصانعها باليابان والبالغ عددها 14 مصنعا بسبب اقتراب الإعصار شانشان، وذلك من مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح غد الخميس، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكي.

وبحسب الصحيفة فإن الشركة العملاقة في صناعة السيارات ستقرر صباح الخميس ما إذا كانت ستستأنف العمليات بالمصانع في اليابان.

وأدى الإعصار القوي الذي بدأ يضرب جنوب اليابان، الثلاثاء، إلى تعطيل حركة النقل، ومن المتوقع أن يتسبب بتداعيات أكبر بحلول نهاية الإسبوع مع توجهه نحو الجزر الرئيسية في الأرخبيل.

ومساء الثلاثاء، قالت السلطات إن إعصار شانشان يتجه إلى جزيرة أمامي الصغيرة في أوكيناوا (جنوب)، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا في الساعة.

ومن المفترض أن يتوجه بعد ذلك شمالا على أن يصل الخميس إلى جزيرة كيوشو، ثاني أكبر جزيرة في البلاد، ومنها إلى جزيرة هونشو الرئيسية الأحد أو الاثنين.

وقبيل مروره، أدت الأمطار الغزيرة بالفعل إلى تعليق رحلات قطارات شينكانسن فائقة السرعة لساعات في وسط البلاد، كما تسببت في تأخير رحلات أخرى.

وحذرت شركات السكك الحديد من احتمال تعليق رحلات أخرى بحسب تطور الاعصار. كما تجري مراقبة وضع الملاحة الجوية.

وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء 116 رحلة داخلية يومي الثلاثاء والأربعاء، و 6 رحلات دولية.

كما ألغت شركة "أول نيبون" للطيران 68 رحلة داخلية من الأربعاء إلى الجمعة.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "مغادرة الأماكن الخطرة"، محذرة من هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث انهيارات أرضية أو فيضانات أو تشكل أمواج عالية جدا على السواحل في بعض المناطق.

وتسبب الإعصار "أمبيل" الذي ضرب اليابان بين 15 و17 أغسطس، في إلغاء العديد من رحلات القطارات وأكثر من 650 رحلة جوية.

وأدى هذا الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة لكنه لم يتسبب بسقوط ضحايا أو بأضرار كبيرة، أثناء مروره بسواحل المحيط الهادئ قبالة منطقة طوكيو.

ووفقا لدراسة نُشرت الشهر الماضي، تتشكل الأعاصير في المنطقة بالقرب من السواحل، وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب تغير المناخ.

المصدر: سكاي نيوز