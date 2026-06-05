الأعرجي ينفي خضوع العراق لرسوم عبور من مضيق هرمز

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء اليوم الجمعة، أن الحديث عن أخذ رسوم من العراق مقابل المرور من مضيق هرمز، عار عن الصحة.

وقال الأعرجي في بيان إن "إيران سبق وإن أعلنت أن العراق مستثنى من إجراءات المرور بمضيق هرمز، وأن الحديث عن دفع العراق لرسوم المرور ادعاء باطل وعارٍ عن الصحة".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع بأن ناقلة نفط صينية، تبلغ حمولتها نحو مليوني برميل من النفط الخام، أنهت مساء اليوم عمليات التحميل في موانئ البصرة، بعد أن كانت قد رست منذ يوم أمس، وذلك لصالح شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز أنه "من المقرر أن تغادر الناقلة متجهة إلى وجهتها المحددة بعد استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية الخاصة بالشحنة".

وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات الأميركية منعت عبور مجموعة بواخر تنقل نفطاً عراقياً عبر مضيق هرمز، مبينة أن السبب يعود إلى اتهام بغداد بدفع رسوم عبور إلى الجانب الإيراني.

وكانت القوات الأميركية أعلنت أنها حولت مسار 129 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وعطلت 6 سفن غير ممتثلة، مضيفة أنها سمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية.