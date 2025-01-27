الأسوأ منذ عقد.. سوق السيارات الكوري يتراجع

شفق نيوز/ شهدت سوق السيارات المحلية في كوريا الجنوبية أضعف أداء لها منذ أكثر من عقد في العام الماضي بسبب انخفاض الطلب بين الأفراد العاملين لحسابهم الخاص والشباب، وفقا لتقرير صناعي حكومي صدر يوم الاثنين.

وفي تحليلها السنوي لسوق السيارات، أفادت جمعية مصنعي السيارات الكورية الجنوبية أن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 1.64 مليون وحدة في عام 2024، بانخفاض قدره 6.5 بالمئة عن عام 2023، وهو الأدنى منذ عام 2013.

وتراجعت مبيعات السيارات المنتجة محليا بنسبة 7.3 بالمئة إلى 1.35 مليون وحدة، في حين انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.5 بالمئة إلى 288 ألف وحدة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وعلى الرغم من انخفاض حجم المبيعات، ارتفع متوسط سعر شراء السيارات الجديدة بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 50.5 مليون وون (حوالي 35162 دولارا أمريكيا)، وهو ما يعكس التحول نحو المركبات ذات الأسعار الأعلى.

وأشارت الجمعية إلى ارتفاع ديون الأسر، وانتهاء برامج الدعم الحكومي لشراء السيارات الجديدة، وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية؛ كعوامل رئيسية وراء الركود.

وعلى وجه الخصوص، فإن الطلب من الأفراد العاملين لحسابهم الخاص والمستهلكين الشباب انكمش بشكل كبير بسبب العبء المالي المرتفع المترتب على عمليات شراء السيارات الجديدة، وفقا للجمعية.

وحثت الجمعية الحكومة على اتخاذ تدابير استباقية لتحفيز الطلب.

وقال كانج نام-هون، رئيس الجمعية: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على التخفيض المؤقت لضريبة الاستهلاك الفردي طوال العام وتسريع التخفيضات الضريبية لاستبدال المركبات القديمة".