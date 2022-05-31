الأسواق العراقية.. أسعار الذهب تستقر في شارع النهر ببغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في أسواق بيع الذهب بالعاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، (31 أيار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 383 الف دينار، وسعر الشراء 379 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 343 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 339 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).