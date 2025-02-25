الأسواق العراقية تسجل استقراراً في أسعار الدولار مع إغلاق البورصات

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 148800 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأضاف المراسل، أن أسعار البيع في الأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148600 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباحاً.