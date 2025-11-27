الأسواق العالمية تواصل النمو.. العراق ضمن أكبر مستوردي الفستق

شفق نيوز- متابعة

يسجّل سوق الفستق العالمي توسعاً ملحوظاً مدفوعاً بارتفاع الطلب على الأغذية الصحية وانتشار الأنظمة الغذائية المتوسطية، إلى جانب التوسع في التجارة الإلكترونية.

وبحسب بيانات مرصد "التعقيد الاقتصادي"، حلّ العراق في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أكبر الدول المستوردة للفستق خلال عام الماضي، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك المحلي وتنوع استخدام الفستق في الصناعات الغذائية والحلويات.

وتتصدّر الولايات المتحدة وتركيا وإيران قائمة أكبر الدول المنتجة للفستق عالمياً، إذ تمتلك هذه الدول قدرة زراعية ضخمة تجعلها محور الإنتاج العالمي.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بإنتاج يتجاوز نصف مليون طن، تليها تركيا التي تواصل توسعة مزارع الفستق بشكل ملحوظ، ثم إيران التي تعد من أعرق الدول في زراعة الفستق الحلبي رغم التحديات المناخية والاقتصادية.

وتتصدر ألمانيا قائمة أكبر الدول المستوردة للفستق في العالم خلال عام الماضي بقيمة بلغت 174 مليون دولار، تليها إيطاليا التي سجّلت واردات بقيمة 170 مليون دولار، ثم تركيا بـ107 ملايين دولار نتيجة استهلاكها المحلي المرتفع.

كما جاءت الهند في المرتبة الرابعة بواردات بلغت 72.3 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ46.5 مليون دولار، ثم السعودية التي استوردت ما قيمته 43.5 مليون دولار، فيما بلغت واردات الأردن 37.2 مليون دولار.

أما العراق فحلّ في المرتبة الثامنة عالمياً بواردات وصلت إلى 29.7 مليون دولار، مستفيداً من زيادة الطلب على الفستق في الأسواق المحلية وقطاع الحلويات، وجاءت بعده المملكة المتحدة بواردات بلغت 28.2 مليون دولار، تلتها فرنسا التي سجّلت 28.1 مليون دولار، لتكمل قائمة أكبر عشر دول مستوردة للفستق عالمياً.