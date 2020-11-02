الأسواق التركية تغلق عند أكبر انخفاض للعملة في تاريخ البلاد

شفق نيوز/ أغلقت الأسواق التركية مساء الإثنين، على تراجع كبير أمام الدولار الأميركي مواصلة انهيارها التاريخي، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

وسجلت الليرة صباح الإثنين 8.3840 مقابل الدولار، لكن هذه العملة التي خسرت أكثر من 30 في المائة من قيمتها، أنهت اليوم بسعر 8.4353 لكل دولار واحد

وكان الرئيس التركي قد قال إن بلاده تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

هذا ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم في خانة العشرات.



