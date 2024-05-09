"الإسترليني" ينخفض وبنك إنكلترا يبقي على سعر الفائدة

شفق نيوز/ انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، بعدما أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة في حين ساهمت آراء تعكس الميل إلى تشديد السياسة النقدية من أعضاء بنك اليابان في إبطاء تراجع الين.

وارتفع مؤشر الدولار في ظل ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل وتداعياتها على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2462 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى حققه في ثلاثة أسابيع عند 1.2709 دولار.

وقرر بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لكن مسؤولا في لجنة السياسة النقدية أيد خفضها، وقال المحافظ آندرو بيلي إنه "متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

ويتوقع المستثمرون حاليا تنفيذ الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس إذ انخفضت احتمالية حدوث هذه الخطوة في يونيو إلى 44 بالمئة مقارنة مع 55 بالمئة في وقت سابق من اليوم.