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الإستثمار تعلن المباشرة بتنفيذ مدخل مدينة بسماية الجديد وطريق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-03T09:25:24+0000
الإستثمار تعلن المباشرة بتنفيذ مدخل مدينة بسماية الجديد وطريق بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، يوم الخميس،  المباشرة بتنفيذ مدخل جديد لمدينة بسماية السكنية و"طريق بغداد"، وذلك لتخفيف الإختناقات المرورية التي يشهدها المدخل الحالي.

وقالت رئيسة الهيئة سها داود نجار، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اقبال المواطنين الكبير على شراء الوحدات السكنية في  مشروع بسماية بالتزامن مع طلبات عدد من الوزارات والجهات الحكومية دعا الهيئة للإعلان عن توقف بيع الوحدات السكنية حالياً أستعداداً لتنظيم آليات البيع القادمة".

وأضافت أن "فروع المصارف الثلاث ( الرافدين، الرشيد، العراقي للتجارة) المعنية ببيع الوحدات السكنية لمشروع مدينة بسماية السكني كانت قد شهدت أقبالاً كبيراً بعد أطلاق التعليمات الخاصة بتخفيض الدفعة المقدمة الى 10 % من قيمة الوحدة السكنية ولجميع المساحات وتمديد فترة التسديد الى 25 سنة أستناداً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ  10 تشرين الثاني 2020".

وأعلنت النجار، عن إدراج مشروع الطريق الرابط بين  بغداد – بسماية،  ضمن موازنة وزارة الإعمار والإسكان للعام 2021 وتشكيل فريق عمل مشترك مع الوزارة لدراسة المباشرة بأعمال الطريق وبالصيغة التي تضمن تنفيذه حسب التصاميم المعدة له وما يمثله ذلك من دعم كبير للمشروع خاصة مع تزايد أعداد الساكنين والأختناقات المرورية التي يشهدها المدخل الحالي .

في السياق ذاته أشارت رئيس الهيئة الى المباشرة الفعلية من قبل كوادر شركة هانوا الكورية الجنوبية بتنفيذ أعمال الحدل وتهيئة الأرض الخاصة بالبوابة رقم 4 الواقعة بين بلوك ( B1,A3 ) وبطول 230 متر وبعرض 34 متر بعد التوصل لأتفاق مع ملاك الأراضي المحاذية للمدخل الثاني، ومن المؤمل أنجازها خلال الأشهر الخمس المقبلة مع تفعيل البوابة الألكترونية لدخول الساكنين للمدينة .

واشار البيان الى أن الهيئة تدرس  حالياً توجيه دعوة الى الجهات الأستشارية والقانونية العالمية للنظر بالتعاقد والتمويل للمشروع بمرحلته المستقبلية وصولاً الى أنجاز (100 الف ) وحدة سكنية .

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