الأسبوع المقبل.. لبنان تباشر بتصدير المنتجات الزراعية الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، يوم الاثنين، عن بدء تصدير منتجاتها إلى السوق العراقية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود، خلال لقائه بعدد من المشاركين في مهرجان "المونة والعنب" الرابع الذي نظمته بلدية كفر مشكي في محافظة البقاع اللبنانية، إن "السوق العراقية سوف تفتح أمام الموز والعنب والحمضيات والتفاح والبطاطا اللبنانية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل".

ودعا المزارعين والتجار الى التصدير الى العراق، مبينا انه "سوف يتم إرسال لوائح الشركات والمستوردين حتى يتم توزيعها".

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق مادة زيت الوقود الثقيل الى لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.