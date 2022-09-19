سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأسبوع المقبل.. لبنان تباشر بتصدير المنتجات الزراعية الى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-19T09:42:16+0000
الأسبوع المقبل.. لبنان تباشر بتصدير المنتجات الزراعية الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، يوم الاثنين، عن بدء تصدير منتجاتها إلى السوق العراقية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود، خلال لقائه بعدد من المشاركين في مهرجان "المونة والعنب" الرابع الذي نظمته بلدية كفر مشكي في محافظة البقاع اللبنانية، إن "السوق العراقية سوف تفتح أمام الموز والعنب والحمضيات والتفاح والبطاطا اللبنانية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل".

ودعا المزارعين والتجار الى التصدير الى العراق، مبينا انه "سوف يتم إرسال لوائح الشركات والمستوردين حتى يتم توزيعها".

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق مادة زيت الوقود الثقيل الى لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

related

ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-16 08:38:16
ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية

Date: 2021-12-30 06:14:24
العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية

لبنان تسعى لمواجهة ازمتها الاقتصادية عبر السوق العراقية

Date: 2019-10-14 08:17:41
لبنان تسعى لمواجهة ازمتها الاقتصادية عبر السوق العراقية

دبلوماسي عراقي: ماضون بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة

Date: 2021-06-16 19:41:54
دبلوماسي عراقي: ماضون بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة

أسعار الذهب تسجل تراجعاً في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-17 09:28:57
أسعار الذهب تسجل تراجعاً في الاسواق العراقية

العراق يتجه لتمديد اتفاقية تزود لبنان بالوقود

Date: 2022-07-08 05:12:07
العراق يتجه لتمديد اتفاقية تزود لبنان بالوقود

استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-17 07:59:47
استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

تقرير: العراق الأكثر نمواً بين الدول العربية في مبيعات السيارات

Date: 2022-01-25 06:34:50
تقرير: العراق الأكثر نمواً بين الدول العربية في مبيعات السيارات