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الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-17T12:58:10+0000
الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بعد تنظيمه لخمس جلسات بلغ 51 شركة فيما لم تتداول أسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 6 مليار سهم بانخفاض بلغ 56% عن الأسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار بانخفاض بلغ 40% عن الأسبوع الماضي من خلال تنفيذ 2989 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 588.95 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.89% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه".

واشار الى ان "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 535 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 866 مليون دينار من خلال تنفيذ 178 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 250 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 293 مليون دينار من خلال تنفيذ 179صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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