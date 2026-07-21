الأرز يتصدر القائمة.. العراق يستورد بضائع هندية بقيمة 545 مليون دولار بالربع الأول من العام

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات المديرية العامة للإحصاءات التجارية الهندية، أن قيمة صادرات الهند إلى العراق بلغت 545 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز تصدّر الأرز قائمة الصادرات الهندية إلى العراق بقيمة 169 مليون دولار، تلاه لحم الأبقار المجمد بقيمة 60 مليون دولار، ثم زيوت البترول ومشتقاتها بقيمة 50 مليون دولار.

كما شملت أبرز الصادرات الموز بقيمة 46 مليون دولار، والأدوية بقيمة 25 مليون دولار، والأنابيب الفولاذية كبيرة القطر بقيمة 20 مليون دولار، وبلاط السيراميك بقيمة 16 مليون دولار، والشاي بقيمة 13 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع صادرات بعض السلع إلى العراق، إذ بلغت قيمة زيت بذور عباد الشمس نحو 6.1 ملايين دولار، فيما وصلت صادرات السيارات والمركبات الخاصة إلى 5.9 ملايين دولار خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام استمرار العراق كأحد الأسواق المهمة للصادرات الهندية، ولا سيما في السلع الغذائية والمنتجات الصناعية والدوائية.