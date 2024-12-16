الأردن يؤهل شركات جديدة لنقل النفط العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تأهيل 3 شركات أردنية بالتقييم الفني لعطاء نقل النفط العراقي الخام إلى المملكة.

ويأتي التقييم الفني كمرحلة أولى في العطاء المدرج، على أن يعقبه إجراء تقييم مالي بعد انتهاء مدة 5 أيام المقررة للاعتراض، ليتم بعدها اختيار العرض الأنسب وتوقيع العقود مع الشركة المعنية.

وتضم الشركات المؤهلة، "خالد حبنكة وشركاه"، و"نايل ذيابات برج الحياة للنقل والتجارة"، و"عمار السقار وشركاه" وفقاً لوثيقة الإحالة الفنية للعطاء.

وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت صادرات النفط العراقية إلى الأردن بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 318.7 ألف برميل، بمعدل 10 آلاف برميل يومياً.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في وقت سابق، عن طرح عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بدعوة العطاء.

ودعت الوزارة المنافسين الراغبين بالتقدم للعطاء مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من وثائق دعوة العطاء، مصطحبين معهم رخصة مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطريق، على أن تكون سارية المفعول طوال فترة تنفيذ العطاء.

كما اشترطت أن تكون الرخصة صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، ومصنفة ضمن الفئة الأولى، كما يجب إحضار رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري للحصول على النسخة المختومة من وثائق دعوة العطاء.

وأوضحت، أنه يجب أن يرفق بعرض الأسعار المقدم تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك محلي، بقيمة 300 ألف دينار (423 ألف دولار تقريباً) وتبقى سارية المفعول لمدة 6 أشهر من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.

وبينت الوزارة أن العروض الفنية والمالية تُقدم في خطابين مغلقين منفصلين، ثم توضع في خطاب واحد يكتب عليه اسم المناقص ورقم العطاء، وتبلغ تكلفة نسخة العطاء 2500 دينار (3.52 ألف دولار) غير مستردة.

وتتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مسؤولية نقل النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء تنفيذاً لما جاء في تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز وتوريد النفط الخام بين البلدين، الموقعة في يوليو/ تموز من العام الحالي حتى 26 يونيو/ حزيران 2025.