الأردن يعيد العمل بنظام شحن "دور تو دور" إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، يوم السبت، عن عودة الشحن إلى العراق بنظام "دور تو دور"، أي من دون تبادل بين الحدين اعتبارا من يوم 22 الشهر الجاري.

وقال الجغبير في تعميم وزع اليوم على غرف القطاع الصناعي، إن وزير الداخلية قرر السماح بالشحن إلى العراق بنظام "دور تو دور" اعتبارا من 22 آب الحالي، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة " باك تو باك".

وأشار إلى أن القرار جاء بناء على المتابعة الحثيثة لغرف الصناعة ومطالباتها المستمرة بالسماح بالشحن للعراق بطريقة "دور تو دور".

ونوه إلى أن القرار سيخفض كلف الشحن إلى العراق وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية بالسوق العراقي، معبرا عن أمله بان ينعكس إيجابا على الصادرات الأردنية.

من جهته، اوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، أن القرار الذي يسمح للشاحنات الأردنية بالدخول مباشرة للأراضي العراقية، ومثله للشاحنات العراقية بدخول اراضي المملكة، سينعكس ايجابا على مجمل منظومة النقل واسطول الشحن والصادرات.

وقال ابو عاقولة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار سيخفف المدد الزمنية على التاجر والصناعي، ويسرع عملية وصول البضائع الاردنية للسوق العراقية، بالإضافة إلى تنشيط قطاع الشاحنات وتسريع عملية انسياب السلع المارة بطريق الترانزيت.