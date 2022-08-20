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الأردن يسعى لإيجاد شراكات استثمارية والدفع بعجلة الإنتاج والتصنيع مع العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-20T16:37:45+0000
الأردن يسعى لإيجاد شراكات استثمارية والدفع بعجلة الإنتاج والتصنيع مع العراق

شفق نيوز/ انعقد في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر "الإخاء الاقتصادي الريادي الأول" الذي نظمته جمعية "الإخاء الأردنية العراقية"، بهدف تشجيع إيجاد بيئة استثمارية بين رجال وسيدات الأعمال الأردنيين والعراقيين والعرب، ووضع خطط ذات أهداف واضحة متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار بين الدولتين..

وأوصى المؤتمر، في ختام فعالياته، بضرورة إيجاد شراكات استثمارية عربية، وتطوير القدرات التكنولوجية لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع بالتعاون بين الأردن والعراق.

كما دعا المؤتمر، الذي حضره وزير التخطيط العراقي خالد نجم، والسفير العراقي في عمان حيدر العذاري، ورؤساء اللجان الاقتصادية والاستثمارية وأعضائها من البرلمان العراقي، إلى ضرورة التركيز على الفرص الاستثمارية في مجال النفط والغاز، وتمكين المنطقة العربية اقتصاديا وإنمائيا لتحقيق التكامل والاستثمار المستدام.

وأوصت اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وفقا لما نشرته وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، بعقد المؤتمر سنويا وإشراك دول عربية أخرى لمزيد من الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتقليص الفجوات والمعوقات التي يواجهها في جميع المجالات بين الدول المشاركة، وتوسيع نطاق شبكة التواصل في مجال الأعمال.

وأشارت اللجنة إلى أن مؤتمر "الإخاء الاقتصادي الريادي الثاني" لتمكين الأعمال والاستثمار العربي سيعقد في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر وجمعية "الإخاء الأردنية العراقية" شنكول قادر، ضرورة المضي قدما وتحدي كل الظروف الراهنة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد عربي مشترك.

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