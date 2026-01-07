الأردن يسعى لتجديد اتفاق استيراد النفط العراقي لعام إضافي

شفق نيوز- عمّان

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يوم الأربعاء، عن سعيها لتجديد مذكرة تفاهم استيراد النفط العراقي بالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تجري مباحثات مع الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لاستيراد النفط العراقي لمدة عام إضافي، وذلك بعد انتهاء العمل بالمذكرة السابقة بتاريخ 26 حزيران/يونيو 2025، والتي جرى تمديدها حتى نهاية العام الماضي.

وقالت الوزارة إن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 891,388 برميلاً من النفط الخام العراقي، خلال الفترة من 5 تشرين الأول/أكتوبر ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، استكمالاً لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول/أكتوبر، وانتهى بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.