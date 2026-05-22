الأردن يستقبل 5 بواخر محملة ببضائع ومواد غذائية متجهة إلى العراق

أعلن المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات، رسو خمس بواخر على أرصفة ميناء العقبة، محملة بسلع ومواد غذائية متنوعة لصالح العراق.

وتشمل الشحنات الأرز، والذرة، والسكر، والحديد، والخشب، وهي بضائع بنظام "الترانزيت" متجهة إلى الأسواق العراقية، تزامناً مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن خليفات قوله: إن العراق لجأ إلى ميناء العقبة لتنفيذ عمليات الاستيراد منذ نحو شهرين، بسبب تطورات الأحداث الإقليمية.

وأضاف أن حجم المناولة على رصيف النفط في الميناء بلغ منذ بداية العام الحالي نحو مليوني طن، مقارنة بـ 1.4 مليون طن خلال عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة تقارب 70 بالمئة.

وأشار خليفات إلى أن الميناء استقبل أيضاً 100 ألف طن من الزيوت النباتية المخصصة للعراق عبر أربع بواخر، فيما تنتظر حالياً باخرتان إضافيتان محملتان بنحو 65 ألف طن لتفريغ حمولتهما.