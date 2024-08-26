الأردن يحدد موعد إنجاز المرحلة الثانية للربط الكهربائي مع العراق

شفق نيوز/ أفاد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يوم الاثنين، بأن الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الأردني - العراقي سيكون في الربع الأول من العام المقبل 2025، بحسب مخطط سير العمل.

وأطلعت وكالة شفق نيوز، على التقرير الذي أكد بدء المباشرة في تنفيذ الأعمال المدنية والهندسية لتوريد المواد والقواطع الكهربائية والمحولات وملحقاتها، وتنفيذ أعمال خط النقل الكهربائي 400 ك.ف.

وتتضمن المرحلة الثانية من الربط، وفق التقرير، تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بشكل شعاعي يحمل 150-200 م.و. على جهد 400 ك.ف. بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 ك.ف.، بالإضافة إلى استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم 132/ 400 ك.ف. من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة 132/33/ 400 ك.ف. من الجانب الأردني.

وكانت المرحلة الأولى للربط مع العراق والتي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الحالي، تضمنت تزويد منطقة الرطبة العراقية على جهد 132 ك.ف. لتغذيتها بشكل شعاعي يحمل 40 م. و. على جهد 132 ك.ف. بعد استكمال إنشاء خط النقل من الجانب العراقي بطول 150 كم.

وفي 30 من آذار الماضي، دشّن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين العراق والأردن لصالح قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، بطاقة أولية 50 ميغاواط، وسترتفع إلى 500 ميغاواط عند اكتمال المشروع.

الوزير أشار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذا المشروع يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من الربط الخليجي لمحافظة البصرة، يليه الربط السعودي، وأكد أن المشروع يعتبر جزءاً من خطة عربية مشتركة للطاقة.