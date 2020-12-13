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الإردن تكتشف حقل "غاز واعد" قرب العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-13T19:21:08+0000
الإردن تكتشف حقل "غاز واعد" قرب العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة في الأردن، يوم الأحد، اكتشافات ”غاز واعدة“ في البئر 53 في حقل الريشة على الحدود الشرقية مع العراق.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن عمليات الحفر في البئر 53 في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة، مشيرة إلى أن“جهود شركة البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة، من شأنها رفع إنتاجية الحقل، على أن تظهر النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي“.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، فإن عمليات الاستكشاف والحفر في الآبار 50 و51 و52 تتواصل في الحقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ما قبل البئر 53، حوالي 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، علمًا بأن الاستهلاك اليومي للمملكة يبلغ نحو 350 مليون قدم مكعب.

بدوره، قال مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، إن الشركة تواصل العمل حاليًا في الآبار 50 و51 و52 في حقل الريشة، وتمضي قدمًا في عمليات الاستكشاف في الحقل.

يذكر أن الأردن، الذي يستورد ما يزيد على 93% من إجمالي إمدادات الطاقة، ينفق 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) سنويًا على الطاقة، وهو ما يشكل ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

 

 

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