الأردن تعلن امتلاكها 42 ألف طن من اليورانيوم باحتياطيات تكفي 80 عاماً

شفق نيوز- عمّان

أعلنت الأردن، يوم الخميس، امتلاكها احتياطيات من اليورانيوم تقدر بنحو 42 ألف طن، مؤكدة أن هذه الكميات تكفي المملكة لمدة تصل إلى 80 عاماً، فيما كشفت عن خطط للتوسع في إنتاج "الكعكة الصفراء" والدخول في تقنيات نووية متقدمة.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، خلال إحاطة صحفية، إن أسعار اليورانيوم شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عالمياً، إذ صعدت من 18 دولاراً للرطل قبل أربع سنوات إلى 86 دولاراً حالياً، ما يعزز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والاستخراج في المملكة.

وأوضح طوقان أن الأردن يتجه قريباً إلى دخول مجال تقنيات "الغرز النيوتروني"، المستخدمة في تحويل المواد الداخلة في صناعة أشباه الموصلات، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وفي ما يتعلق بإنتاج "الكعكة الصفراء"، أشار إلى أن الأردن عالج 1500 طن من الخام وأنتج 150 كيلوغراماً من "الكعكة الصفراء"، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى إنتاج 500 طن سنوياً.

وأضاف: "لدينا 42 ألف طن من اليورانيوم، وهي كميات كبيرة تكفي المملكة لمدة 80 عاماً، ما يعزز مكانة الأردن في قطاع الطاقة النووية".

كما كشف عن خطة لبناء مفاعلات نووية مخصصة لإنتاج الطاقة، مبيناً أنها ستوفر طاقة مستقرة ومنخفضة الكلفة على مدى عمر تشغيلي يصل إلى 80 عاماً، مؤكداً أن الأردن لا يخطط لإنتاج "الكعكة الصفراء" وبيعها فقط، بل يسعى إلى تحقيق قيمة مضافة عبر شراكات استراتيجية.

وتعد "الكعكة الصفراء" (Yellowcake) مسحوقاً مركزاً من اليورانيوم يُستخرج من خاماته الطبيعية، وتمثل مرحلة أساسية في دورة الوقود النووي قبل عمليات التكرير والتخصيب اللازمة لاستخدامه في المفاعلات النووية.