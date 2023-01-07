الأردن تعلن استيراد 3.65 ملايين برميل نفط من العراق

شفق نيوز/ أعلنت الأردن، يوم السبت، أن إجمالي واردات الأردن من نفط العراق خلال الفترة من شهر أيلول 2021 ولغاية كانون الأول الماضي، بلغ 3.65 ملايين برميل بما يعادل 490 ألف طن من الخام.

وذكرت مديرة مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إيمان عواد، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي واردات الأردن من نفط العراق خلال الفترة من شهر أيلول 2021 ولغاية كانون الأول الماضي بلغ 3.65 ملايين برميل بما يعادل 490 ألف طن نفط خام".

وأضافت عواد، أن "الأردن يستورد النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول عام 2021".

وتشتري الأردن بموجب مذكرة التفاهم، النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل سعر خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

وتلتزم السلطات الأردنية، بموجب المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.