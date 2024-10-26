الأردن تسعى لطرح دوائها في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ بحث ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، مع الملحق الصحي الأردني في العراق الدكتور سليمان عمارين، تعزيز التعاون بين الأردن والعراق في مجال الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

وبحسب بيان صادر عن غرفة صناعة الأردن ، اليوم السبت، أكد الأطرش السعي لتعزيز تواجد المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز العلاقات مع الدول العربية، من أهمها العراق إذ إن الدواء الأردني يحقق كل المتطلبات اللازمة لدخول هذه الأسواق.

بدوره أكد عمارين أهمية تواجد الصناعات الدوائية في السوق العراقية، لحجمها الإنتاجي الكبير والفرص الاستثمارية المتعددة.

وبين، أن الصناعة الأردنية تملك فرصة كبيرة للتواجد في السوق العراقية مع توفر الحوافز الاستثمارية المتعددة مثل المناطق الصناعية المتخصصة والإعفاءات الضريبية وسهولة التمويل من المصارف العراقية.