الأردن تحدد موعد تشغيل الرابط الكهربائي مع العراق

شفق نيوز/ توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022 ، وفقا لما ذكرته وكالة "بترا" في خبر نشرته اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع جمهورية مصر العربية وتوقيع اتفاقية عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت في العام 2020 مباشرة شركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية أعمال الربط الكهربائي مع الأردن، وأن هيئة الربط الخليجي أبلغت العراق بقرب معاودة العمل بمشروع الربط الكهربائي.

وحدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، موعد إنجاز الربط الكهربائي مع الخليج والأردن،

وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية شبه الرسمية: "بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن".

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.