الأردن تتعهد بإنشاء المدينة الصناعية ومد أنبوب النفط والربط الكهربائي مع العراق

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم الاربعاء، بإنشاء المدينة الصناعية، ومد أنبوب النفط الرابط، والرابط الكهربائي بين العراق والأردن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره اعضاء الوفد الوزاري الاردني اهمية الالية الثلاثية التي تعود بالنفع والفائدة على الاردن ومصر والعراق وشعوبها وتؤسس لتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري وفي مجالات النفط والغاز والنقل والإنشاءات، مؤكدا ان هذه الالية تسير بالتوازي مع الاليات الثنائية للتعاون العربي المشترك.

واضاف ان الاردن ينظر باهتمام لتنفيذ المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي ومنها على وجه الخصوص المدينة الاقتصادية على حدود البلدين وتنفيذ مشروع مد انبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائي.

من جهته، اكد وزير التخطيط العراقي خالد نجم اهتمام العراق بانشاء المشروعات المشتركة مع الاردن ومصر وبما يعود بالفائدة على الدول الثلاث.

وقال الوزير ان تداعيات جائحة كورونا اخرت العمل والانجاز في العديد من المشروعات، مؤكدا على الجدية بانجاز المدينة الاقتصادية والربط الكهربائي وانبوب النفط والمشروعات في مجالات الاسكان والطرق.