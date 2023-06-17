الأردن: المرحلة الأولى للربط الكهربائي مع العراق ستُنجز في آب المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، يوم السبت، أن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق ستنجز في آب المقبل، وستكون بين منطقتي الريشة والرطبة بين البلدين.

ووفقا لوسائل اعلام أردنية رسمية، فإن الخرابشة أشار إلى البدء قريبا بعمليات الحفر في منطقة الريشة ضمن مشروع التنقيب عن الفوسفات.

وقع العراق والاردن، يفي شهر تموز من العام 2021، الية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي ببن البلدين.

ووضع رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، ليعلنان إطلاق العمل به.

و أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، فيصل الشبول، العام الماضي، أن كلفة الربط الكهربائي بين العراق والأردن تبلغ 130 مليون دولار.

وقال الشبول في تصريح صحفي على هامش وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي، إن "العراق سيتحمل نحو 100 مليون دولار، وكلفة الجزء المتعلق بالأردن نحو 30 مليون دولار".

وأضاف "نحن جاهزون تماما للربط، وبدء التوصيل سيكون قريبا جدا، والجانب العراقي يحتاج حتى الصيف المقبل (الحالي) للربط".

وكشفت وزارة الكهرباء العراقية، في نهاية العام 2022، أن المرحلة الاخيرة للربط الكهربائي مع الأردن ستصل إلى طاقة 960 ميغاواط، مبينة أن عمليات الربط مع دول الجوار تهيأ العراق لدخول سوق الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "الربط الكهربائي مع الأردن يتكون من ثلاث مراحل، وتم التوقيع على المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، وبدأ تنفيذ العمل"، مبينا ان "المرحلة الأولى ستضيف طاقة بمقدار 150 ميغاواط والثانية ستضيف بطاقة 500 ميغاواط والثالثة ستضيف طاقة 900 ميغاواط".

واضاف ان "نظام الخط للربط الكهربائي مع الأردن سيقلب في المرحلة الثانية والثالثة إلى دائرة مزدوجة وستضيف طاقة 960 ميغاواط ".

واشار الى ان "الربط مع الأردن سيزود مناطق القائم وحصيبة وعكاشات ومدينة الرطبة بالطاقة، بعد أن عانت هذه المناطق من دمار البنى التحتية لقطاع الكهرباء، وبالتالي هي مناطق شبه محرومة من الكهرباء سينعشها هذا الربط بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الربط سينعش معمل الفوسفات في غرب العراق وهو مصنع مهم لإنتاج الفوسفات".

واكد ان "مشاريع الربط الكهربائي يعتبر من المشاريع المهمة لتبادل منفعة الطاقة وتهيأ دخول العراق بسوق الطاقة سواء كان عربيا او خليجيا، ومن ثم تحقق استقرارية ووثوقية عالية للشبكة الكهربائية فنيا" .

ويسعى العراق لعملية الربط الكهربائي مع دول الجوار ومنها تركيا والأردن والخليج العربي من اجل تقليل العجز في الطاقة خاصة أيام الذروة في الصيف .