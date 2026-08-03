"الأربعينية" تحد من حركة الذهب في بغداد وأربيل تواصل البيع

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

شهدت أسواق الذهب في بغداد، يوم الاثنين، حركة محدودة بسبب عطلة الزيارة الأربعينية، إذ اقتصرت عمليات البيع والشراء على عدد من محال الصاغة التي فتحت أبوابها، فيما واصلت أسواق أربيل عملها بشكل اعتيادي

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في عدد من محال الصاغة المفتوحة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 870 و880 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 840 و850 ألف دينار.

أما في أربيل، حيث تواصل الأسواق عملها بشكل اعتيادي لعدم وجود عطلة، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 910 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 869 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 745 ألف دينار.

ويُحدد سعر الذهب في الأسواق المحلية وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.