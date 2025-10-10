الأدنى منذ 6 أشهر.. النفط يهبط إلى ما دون 60 دولاراً

شفق نيوز- متابعة

انخفض سعر برميل النفط الأميركي، يوم الجمعة، الى ما دون 60 دولاراً، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس المرجعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر، بنسبة 2,15% حوالي الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى 60,19 دولاراً، بعد أن انخفض إلى 59,57 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ نيسان/أبريل الماضي.

وانخفض برميل خام برنت بحر الشمال، تسليم كانون الأول/ديسمبر، بنسبة 1,96% ليصل إلى 60,19 دولاراً.

وعزا المحلل في شركة FXTM للتداول والاستثمار، لقمان أوتونوجا، لوكالة "فرانس برس"، تراجع أسعار النفط إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "يخفض المخاطر الجيوسياسية" ويبدد "المخاوف المتعلقة بانقطاع الإمدادات".

كما أشار محللون في شركة DNB Carnegie إلى أن تراجع أسعار النفط الخام يعكس "مؤشرات واضحة الى وفرة العرض التي طال انتظارها في سوق النفط"، والتي لوحظت من خلال "الزيادة الحادة في النفط المنقول بحراً" وهو "مؤشر رئيسي الى ارتفاع المخزونات في البر خلال الأشهر المقبلة".

وخلال بضعة أشهر فقط، رفعت ثماني دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) حصصها من إنتاج النفط إلى أكثر من 2,5 مليون برميل يومياً.

ويتناقض هذا الوضع بشكل صارخ مع الطلب "المستقر إلى حد كبير" على النفط، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتطغى المخاوف من سوق غير متوازنة على الحرب في أوكرانيا وحزمة عقوبات جديدة أعلنتها الحكومة الأميركية أمس الخميس على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، متهمة بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين.