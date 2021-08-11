الإدارة الأميركية تدعو لزيادة إنتاج النفط للحفاظ على تعافي الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ دعت الادارة الاميركية، يوم الاربعاء، منظمة أوبك وشركائها على زيادة إنتاج النفط لكون المنتج حالياً لا يغطي حاجة الدول، وأيضاً لخفض أسعار الوقود.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان في بيان، أوردته شبكة CNBC الأميركية، إن إدارة جو بايدن تحث أوبك وشركائها المنتجين للنفط على تعزيز الإنتاج، لكون "الإنتاج الحالي ببساطة لا يكفي وقد يهدد التعافي الاقتصادي العالمي الجاري".

وأكد أن الإدارة الأميركية تواصلت مع أعضاء أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية، مشيرا الى ان البيت الأبيض سيوجه لجنة التجارة الاتحادية الأميركية ببحث مراقبة التصرفات غير القانونية التي تؤثر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

ولفت الى ان ارتفاع تكاليف البنزين يهدد بالإضرار بالتعافي الاقتصادي العالم.

وعلى اثر هذا البيان، انخفض سعر النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، اليوم الأربعاء.

وكان سعر خام برنت ارتفع بنسبة 35% هذا العام بدعم من قيود الإمدادات التي تقودها أوبك، حتى بعد أن تكبد النفط الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور وسط مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة على السفر للحد من الإصابة بفيروس كورونا ستضر بالطلب على المعدن الأسود.

وهبط خام برنت 86 سنتا أو 1.2% إلى 69.77 دولارا للبرميل في الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش بعد صعوده 2.3% امس الثلاثاء، فيما انخفض غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا، بنسبة 1.2%، إلى 67.49 دولارا، بعد قفزة 2.7% الثلاثاء.