الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تخفض سعر نخالة المواشي

شفق نيوز/ حددت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الأربعاء، سعر مبيع مادة النخالة التي تستخدم علفا للحيوانات.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت اعتبارا من اليوم، تخفيض سعر الكيلو جرام من النخالة إلى 430 ليرة سورية- نحو 36 سنتاً- بعد أن كان ثمنه 300 ليرة- 24 سنتاً-.

وأضاف البيان أن الإدارة الذاتية ستجري عملية إحصاء للثروة الحيوانية بمناطق سيطرتها وذلك بالتنسيق والتعاون مابين هيئات ولجان الزراعة.

ويشتكي مربو المواشي في مناطق شمال وشرقي سوريا من غياب الدعم لهم وارتفاع تكاليف تربية المواشي .

وارتفع سعر اللحوم والمواشي في مناطق شمال وشرقي سوريا خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية وكذلك عمليات التهريب إلى الداخل وإقليم كوردستان.