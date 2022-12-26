"الأخضر الأمريكي" يبعثر أسواق بغداد ويشعل المطبخ العراقي

شفق نيوز/ أدى ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية الى ما يقرب من 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، لارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.

ويقول أحد تجار سوق الجملة في منطقة جميلة ببغداد، ويدعى "ابو سجاد"، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار المواد الغذائية آخذة بالارتفاع ما دامنا نتعامل ونستوردها بالدولار"، مبينا ان "أسعار الرز بكافة انواعه ارتفعت تقريبا الف دينار للكيس الواحد وزن 30 كيلو ومقدار 1500 دينار بالنسبة للكرتون الواحد وزن الكيلو غرام، كما ارتفع أيضا المعجون نوع زير الف دينار للكرتون الواحد ليصل الى 32 الف دينار".

ولفت الى ان "الزيوت النباتية لم ترتفع باعتبار أن هناك مصانع عراقية يتم انتاج فيها لهذه المادة"، مشيراً إلى أن "التاجر لا يتضرر من حيث ارتفاع أسعار الدولار، لأن عملية البيع تتم ايضا على أساس الدولار"، مشددا على أن "الضرر الأكبر يقع على المواطن المستهلك، أما ضرر التجار واسواق الجملة الوحيد هو الكساد الذي سيلحق بالسوق حاليا".

من جهته يقول المواطن محمد كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "ما نسمعه يوميا من ارتفاع في كل مرة للأسعار يأتي مع كل ارتفاع للدولار وأصبح ذلك طبيعيا في حياتنا"، مبينا ان اكثر المتضررين هو المواطن البسيط والموظف الذي بات مرتبه لا يكفي للمعيشة".

واضاف انه "ما يتم توزيعه من سلة المواد الغذائية هي غير كافية، كما أن انواعها غير جيدة وخاصة مادة الرز التي تلجأ معظم العوائل لبيعها بسبب رداءته".

ويواصل سعر صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتتجاوز، اليوم الاثنين، ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 156 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

ويعد هذا الارتفاع، هو الأول منذ العام 2020، حين أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة يعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار .