"الأخضر العراقي" خارج أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط 2023

شفق نيوز/ استحوذت دول الخليج العربي على افضل خطوط طيران في الشرق الاوسط 2023، إلا أن خطوط طيران العراق لم تكن ضمن هذه المجموعة حسب تصنيف شركة sky trax المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران.

وتقول شركة sky trax في اصدارها لجدول لأفضل شركات طيران بالشرق الاوسط لعام 2023 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "تصنيف شركات الطيران من فئة 5 نجوم تعد علامة مرموقة وفريدة من نوعها لإنجاز الجودة ومعيار عالمي لتميز شركات الطيران ، ويتم منحه بعد تحليل التدقيق الاحترافي وتقييم معايير منتجات الخطوط الجوية وخدمة الخطوط الأمامية".

وحسب التصنيف فإن "شركة الخطوط الجوية القطرية حصلت على المركز الاول بأفضل خطوط طيران في الشرق الاوسط 2023، تليها طيران الإمارات ثانيا ومن ثم جاءت طيران الاتحاد (تابعة لدولة الإمارات) ثالثا وجاءت الخطوط الجوية العربية السعودية رابعا ومن ثم جاء الطيران العماني خامسا وجاء طيران الخليج (البحرين) سادسا ومن ثم جاءت الخطوط الجوية الكويتية سابعا".

وتابع أن "طيران ناس (سعودية) جاءت ثامنا ومن ثم جاءت فلاي دبي (اماراتية) تاسعا وأخيرا جاءت العربية للطيران (اماراتية) عاشرا".