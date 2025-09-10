"الأجهزة الكهربائية والميكانيكية" أبرز استيرادات العراق من المكسيك

شفق نيوز- بغداد

كشفت احصائية عالمية، يوم الأربعاء، عن أبرز استيرادات العراق من المكسيك خلال العام 2024.

ووفقاً لموقع trade map الذي يعني بالأسواق في العالم فإن العراق استورد من المكسيك خلال العام الماضي أربع سلع شملت المنتجات الميكانيكية والآلات بقيمة 5.240 ملايين دولار.

وأضاف أن العراق استورد أيضاً الأجهزة الكهربائية واجزائها بقيمة بلغت 3.534 ملايين دولار، مبيناً أن العراق استورد المركبات غير عربات السكك الحديدية بقيمة 470 ألف دولار.

وأشار الموقع، إلى أن السلعة الرابعة شملت اصناف متنوعة من المعادن الأساسية بقيمة 218 الف دولار، لافتاً إلى أن "العراق لم يصدر أي سلعة الى المكسيك".