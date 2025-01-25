اليونان أكثر الدول الأوروبية استيراداً للنفط العراقي في 2024

شفق نيوز/ ذكرت شركة S&P Global Commodity Insights، أن اليونان اكثر الدول الاوروبية المستوردة للنفط العراقي في العام 2024.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "اليونان استوردت النفط الخام من العراق بمقدار 190.950 برميلا يوميا في النصف الأول من العام قبل ان ينخفض الى 30.870 برميلا يوميا في كانون الأول من عام 2024".

وأضافت ان "تركيا جاءت ثانيا باستيراد بلغ 101.900 برميل يوميا، وجاءت فرنسا ثالثا واسبانيا رابعا".

من جهة اخرى "انخفضت عدد شحنات النفط الخام العراقي المخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في بداية عام 2024، حيث بلغ متوسطها 144.872 برميلًا يوميًا في الأشهر الستة الأولى مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 عندما ارتفع هذا المتوسط ​​إلى 195.322 برميلًا يوميًا"، وفقا للتقرير.