اليوم.. أوبك تجتمع لمراجعة سياسة الانتاج وخبير يتوقع حصة العراق

شفق نيوز/ تجتمع منظمة أوبك+، اليوم الثلاثاء، لتراجع سياسة الإنتاج خلال المدّة المقبلة، فيما توقع خبير نفطي استمرار المنظمة بزيادة انتاجها النفطي خلال هذا الاجتماع.

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لوكالة شفق نيوز، إنه من "المتوقع ان تستمر منظمة اوبك+ بزيادة انتاجها النفطي خلال اجتماعها الذي سيعقد اليوم وبمقدار 400 الف برميل يوميا لكافة الاعضاء لشهر شباط المقبل وهي نفس الزيادة التي كانت تحصل خلال الاشهر الماضية"، مبيناً أن "حصة العراق ستكون بحدود 40 الف برميل يومياً".

وتابع الجواهري أن "معظم الدول اتخذت قرار الزيادة عدا البعض منها"، مرجحاً "عدم توقف قرار الزيادة بعد الان نتيجة تعايش الناس مع المرض، حيث أصبح هناك ثقافة واسعة به مع وجود اللقاحات التي تحمي الناس منه، اضافة الى ان الشعوب بدأت ترفض عمليات الاغلاق".

وأشار الجواهري إلى أن "امريكا والمتحالفين معها نجحوا في الحد من اسعار النفط مع اطلاقهم كميات من النفط الخام الاستراتيجي وبحدود 70 مليون برميل"، موضحاً أن هذا الضغط الامريكي قادر على الحد من الاسعار حتى لو قفزت اسعار النفط لسعر 80 دولار فأنه لن يتجاوز 90 دولاراً نتيجة هذا الضغط".

ويعمل تحالف أوبك+ على التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط القياسية البالغة 10 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 10% من إنتاج النفط العالمي، المتفق عليها في مارس/آذار 2020 عقب تفشي فيروس كورونا.

وقلّلت اللجنة الفنية المشتركة في منظمة اوبك، من تأثير متغير أوميكرون في سوق النفط، إذ ذكرت في تقريرها أنه "من المتوقع أن يكون التأثير خفيفًا وقصير الأجل، إذ يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به".