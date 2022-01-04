سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اليوم.. أوبك تجتمع لمراجعة سياسة الانتاج وخبير يتوقع حصة العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-04T09:36:29+0000
اليوم.. أوبك تجتمع لمراجعة سياسة الانتاج وخبير يتوقع حصة العراق

شفق نيوز/ تجتمع منظمة أوبك+، اليوم الثلاثاء، لتراجع سياسة الإنتاج خلال المدّة المقبلة، فيما توقع خبير نفطي استمرار المنظمة بزيادة انتاجها النفطي خلال هذا الاجتماع.

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لوكالة شفق نيوز، إنه من "المتوقع ان تستمر منظمة اوبك+ بزيادة انتاجها النفطي خلال اجتماعها الذي سيعقد اليوم وبمقدار 400 الف برميل يوميا لكافة الاعضاء لشهر شباط المقبل وهي نفس الزيادة التي كانت تحصل خلال الاشهر الماضية"، مبيناً أن "حصة العراق ستكون بحدود 40 الف برميل يومياً".

وتابع الجواهري أن "معظم الدول اتخذت قرار الزيادة عدا البعض منها"، مرجحاً "عدم توقف قرار الزيادة بعد الان نتيجة تعايش الناس مع المرض، حيث أصبح هناك ثقافة واسعة به مع وجود اللقاحات التي تحمي الناس منه، اضافة الى ان الشعوب بدأت ترفض عمليات الاغلاق".

وأشار الجواهري إلى أن "امريكا والمتحالفين معها نجحوا في الحد من اسعار النفط مع اطلاقهم كميات من النفط الخام الاستراتيجي وبحدود 70 مليون برميل"، موضحاً أن هذا الضغط الامريكي قادر على الحد من الاسعار حتى لو قفزت اسعار النفط لسعر 80 دولار فأنه لن يتجاوز 90 دولاراً نتيجة هذا الضغط".

 ويعمل تحالف أوبك+ على التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط القياسية البالغة 10 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 10% من إنتاج النفط العالمي، المتفق عليها في مارس/آذار 2020 عقب تفشي فيروس كورونا.

وقلّلت اللجنة الفنية المشتركة في منظمة اوبك، من تأثير متغير أوميكرون في سوق النفط، إذ ذكرت في تقريرها  أنه "من المتوقع أن يكون التأثير خفيفًا وقصير الأجل، إذ يصبح العالم مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به".

related

إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

Date: 2021-05-11 07:44:56
إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

العراق والغابون الاقل امتثالاً لحصصهما النفطية الشهر الماضي

Date: 2021-12-09 06:22:50
العراق والغابون الاقل امتثالاً لحصصهما النفطية الشهر الماضي

لوك أويل تترقب فك "أوبك+" لزيادة الإنتاج النفطي في العراق

Date: 2020-10-21 10:34:33
لوك أويل تترقب فك "أوبك+" لزيادة الإنتاج النفطي في العراق

"أوبك+" تتفق على إبقاء الإنتاج مستقرا في أبريل

Date: 2021-03-05 06:04:56
"أوبك+" تتفق على إبقاء الإنتاج مستقرا في أبريل

كبار أوبك+ يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج

Date: 2021-07-18 09:28:35
كبار أوبك+ يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج

شركة: اوبك+ ترفع إنتاج أكتوبر بمقدار 480 ألف برميل والتزام العراق بلغ 95%

Date: 2021-11-09 06:26:12
شركة: اوبك+ ترفع إنتاج أكتوبر بمقدار 480 ألف برميل والتزام العراق بلغ 95%

اوبك: العراق الاعلى بين أعضاء المنظمة في رفع انتاجه النفطي في اب

Date: 2021-09-14 06:08:51
اوبك: العراق الاعلى بين أعضاء المنظمة في رفع انتاجه النفطي في اب

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

Date: 2020-11-23 05:57:32
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+