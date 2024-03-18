اليوم.. أكثر من 221 مليون دولار حوالات المركزي الى خارج العراق

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، على المبيعات النقدية لتصل إلى 221 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 242 مليونا و670 الفا و680 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 221 مليونا و850 الفا و680 دولارا مرتفعة بنسبة 91 %، عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليونا و820 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 56 شركة.