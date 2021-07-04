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اليوم.. توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-04T15:08:50+0000
اليوم.. توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الجاري اعتباراً من مساء يوم الأحد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم مساء اليوم المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف أن "الرواتب ستصرف تدريجيا عن طريق ارسال رسالة نصية للمتقاعدين وحتى يوم غد الاثنين".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتقاعدين بامكانهم تسلم رواتبهم من فروع المصرف  المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف، ومن اي مكان يتواجدون فيه حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب".

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