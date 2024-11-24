اليوم .. العراق يحول نحو 274 مليون دولار إلى الخارج

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، أكثر من 284 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 284 مليوناً و 547 ألفاً و 731 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليوناً و 847 الفا و 731 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و 700 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 15 شركة.