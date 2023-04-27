اليورو يقترب من أعلى مستوى أمام الدولار خلال عام

شفق نيوز/ تحرك اليورو بالقرب من أعلى مستوى خلال عام مقابل الدولار، يوم الخميس، إذ جاءت قوة الاقتصاد الأوروبي متناقضة مع مخاطر انتشار الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة، ومواجهة تتعلق بسقف الديون والركود المحتمل هناك.

وكافح الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر للبقاء فوق مستوى 66 سنتا الرئيسي.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.05 بالمئة إلى 1.10415 دولاراً، متجهة من جديد نحو الذروة المسجلة الليلة الماضية عند 1.1096 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية كان أكثرها تأثيرا اليورو، مستقرا عند 101.41، بعد انخفاضه 0.42 بالمئة أمس الأربعاء، عندما لامس أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 101.00.