اليورو يسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات مقابل الدولار

شفق نيوز- متابعة

سجل اليورو، مساء اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار وذلك في اليوم الأول من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يرجح أن يعلن غداً الأربعاء خفض أسعار الفائدة فيما لم يغير البنك المركزي الأوروبي فوائده في الفترة الأخيرة.

وبلغت العملة الأوروبية أعلى مستوى لها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 في مقابل الدولار الأمريكي، مع سعر صرف بلغ 1,1853 دولاراً لليورو.

في نحو الساعة 15,10 ت غ، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0,65% مقابل اليورو، ليصل إلى 1,1839 دولاراً أمريكياً لليورو.

كذلك، ارتفع الذهب، وهو ملاذ آمن منافس للعملة الأمريكية، إلى مستوى قياسي جديد الثلاثاء، ليبلغ 3,703 دولارات أمريكية للأونصة.

ويقول المحلل في بنك MUFG لي هاردمان، إن الدولار الأمريكي يعاني من "الضغط السياسي المستمر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة".

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على تعيين ستيفن ميران، أحد مستشاري الرئيس دونالد ترامب عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويخشى الديمقراطيون من أن ينفذ ميران، أحد مهندسي السياسة الاقتصادية للرئيس والمدافعين عنها، رغبات ترامب داخل مؤسسة يُفترض أن تبقى مستقلة.

ويقول هاردمان إن "هذا يزيد من احتمال تأييد مزيد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي المعارضين لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية"، بينما تتوقع السوق خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويسعى ترامب أيضاً إلى إقالة ليزا كوك، العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي التي يتهمها بالكذب لضمان أسعار فائدة أفضل على رهن عقاري شخصي.

وأكدت محكمة استئناف أمريكية أمس الاثنين إمكان بقائها في منصبها موقتاً، لكن من المتوقع أن تحيل إدارة ترامب الأمر على المحكمة العليا.