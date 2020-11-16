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اليورو يسجل ذروة أسبوع وآمال لقاح كورونا ترفع معنويات المستثمرين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-16T10:31:54+0000
اليورو يسجل ذروة أسبوع وآمال لقاح كورونا ترفع معنويات المستثمرين

شفق نيوز/ في الوقت الذي انخفض فيه الدولار يوم الاثنين، كان اليورو والجنيه الإسترليني يرتفعان في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من كوفيد-19.

ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، ظل المستثمرون متفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.

هذا وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد. ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.573.

وزاد اليورو 0.3% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1868 دولار بينما حققت العملات الحساسة للمعنويات العالمية مكاسب قوية.

وزاد الإسترليني إلى 1.3242 دولار، ثم استقر عند 1.3219 دولار، مرتفعا 0.1%. ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية قليلا إلى 89.75 بنس.

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