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اليورو يسجل أدنى مستوى في 20 عاما بسبب الطاقة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-05T06:08:46+0000
اليورو يسجل أدنى مستوى في 20 عاما بسبب الطاقة

شفق نيوز/ تعرض اليورو لإنخفاض جديد، اليوم الاثنين، ليسجل أدنى مستوى في 20 عاما بعد أن أغلقت روسيا خط أنابيب غاز رئيسي إلى أوروبا، مما دفع بعض الحكومات هناك لإعلان إجراءات طارئة لتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة.

وخسر اليورو 0.5٪ إلى أدنى مستوى خلال عقدين من الزمن عند 0.9900 دولار مع ارتفاع أسعار الأسواق والتخوف من حدوث ركود أوروبي. 

وأعلنت ألمانيا عن خطط لإنفاق 65 مليار يورو (64.7 مليار دولار) لحماية العملاء والشركات من ارتفاع التكاليف، بينما عرضت فنلندا والسويد ضمانات سيولة لإبقاء شركات الكهرباء مفتوحة. 

ومن المتوقع أيضًا أن ترفع البنوك المركزية في كندا وأستراليا أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، في حين سيظهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والعديد من صانعي السياسة الآخرين ، ومن المرجح أن يبدوا تشددًا بشأن التضخم.

واستقر الدولار عند 140.33 ين، أي أقل بقليل من أعلى مستوى سجله يوم الجمعة في 24 عامًا عند 140.80.

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