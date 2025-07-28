اليورو يرتفع بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل

شفق نيوز– متابعة

سجلت عملة اليورو ارتفاعًا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أحدث خطوة تهدف إلى تجنب اندلاع حرب تجارية عالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال لقائهما في اسكتلندا أمس، عن التوصل إلى اتفاق سيُفضي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع أوروبية، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الإثنين، بهدف تمديد الهدنة التجارية بين البلدين ومنع حدوث زيادات جديدة في الرسوم الجمركية.

وفي الأثناء، يتحوّل تركيز المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في كل من الولايات المتحدة واليابان، لما لها من تأثير مباشر على توجهات الأسواق العالمية.