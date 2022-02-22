اليورو لاعلى مستوياته في 15 شهراً بسبب ازمة اوكرانيا

شفق نيوز/ قفز مستوى تقلبات سعر اليورو في شهر واحد، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياته في 15 شهراً، إذ تضررت العملة الموحدة من تزايد الإعراض عن المخاطرة وسط ارتفاع أسعار الغاز وتصاعد التوترات في أوكرانيا.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات بالتوجه إلى منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، ما دفع مؤشر تقلبات سعر اليورو في شهر إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إذ تعهد الغرب بفرض عقوبات رداً على تحركات روسيا.

وارتفع اليورو 0.2% مقابل الدولار إلى 1.1331 دولار خلال التقلبات بعد أن لامس أدنى مستوى في ثمانية أيام.

وقالت جين فولي كبيرة محللي العملات لدى رابوبنك في لندن "تشكل الزيادة في أسعار الغاز الأوروبية وزيادة المخاوف بشأن الإمدادات الروسية إلى المنطقة خطراً على النمو في أوروبا، وبالتالي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في توقيت تشديد سياسات البنك المركزي الأوروبي في المستقبل وهو عامل سلبي بالنسبة إلى اليورو".

في غضون ذلك زاد الطلب على عملات الملاذ الآمن. فسجل الين أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وظل الفرنك السويسري بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الذي سجله، الاثنين.

وصعد الين بنحو 0.1% إلى 114.8 دولار بعد أن لامس لفترة وجيزة مستوى 114.50، في حين انخفض الفرنك السويسري 0.4% مقابل اليورو إلى 1.039، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.0339 مقابل العملة الموحدة.

وقال المحللون إن تراجع اليورو إلى ما دون 1.04 مقابل الفرنك السويسري أكد مخاوف السوق من أن أي تصعيد للأزمة الأوكرانية سيؤثر في منطقة اليورو.

وانخفض الدولار الأمريكي، وهو ملاذ آمن آخر، 0.1% إلى 96.013 مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو، إذ ينتظر المستثمرون المزيد من التطورات في الأزمة.

وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لإعلان عقوبات على روسيا، الثلاثاء.

وتعرضت العملات المشفرة أيضاً لضغوط فانخفضت "بيتكوين" إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً عند 36370 دولاراً.