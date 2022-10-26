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اليورو فوق الدولار من جديد بعد انخفاضه لأكثر من شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-26T09:56:07+0000
اليورو فوق الدولار من جديد بعد انخفاضه لأكثر من شهر

شفق نيوز/ ارتفع اليورو مرة أخرى فوق التكافؤ مقابل الدولار للمرة الأولى خلال شهر، اليوم الأربعاء، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية السيئة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ رفع أسعار الفائدة ، مما أدى إلى تراجع الدولار. 

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.66٪ إلى 1.0042 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر/ أيلول.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.05٪ إلى 1.1592 دولارًا ، وهو أفضل مستوى منذ 14 سبتمبر/ أيلول ، كما انخفض الدولار أيضًا مقابل الين الياباني ، وانخفض بنسبة 0.6٪ إلى 146.9.

وكان الدولار أيضًا أضعف في أماكن أخرى ، حيث انخفض بحوالي 0.5٪ في كل من كرونا النرويجية والسويدية ، وأكثر من 1٪ على اليوان الصيني في الخارج.

وقال لي هاردمان ، محلل العملات في MUFG: "إنه استمرار لعمليات البيع (بالدولار) التي شهدناها منذ نهاية الأسبوع الماضي. الأسواق تتوقع تباطؤًا محتملاً في وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي".

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