اليورو على وشك التكافؤ مع الدولار

شفق نيوز/ اقترب اليورو في دائرة من التكافؤ مع الدولار يوم الثلاثاء، وانخفضت أسواق الأسهم مع احتمال زيادة تشديد البنك المركزي والمخاوف بشأن صحة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم مما أثار قلق المستثمرين.

لقد تأثر دور الدولار بصفته الملاذ الآمن للمستثمرين القلقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين مقابل عملات متعددة.

كان اليورو ضعيفًا بشكل خاص نظرًا لتأثير الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي على الاقتصاد الإقليمي والحرب في أوكرانيا المجاورة، ومع تراجع البنك المركزي الأوروبي عن المنافسين في رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى لها عند 1.00005 دولار بحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2002. وكانت آخر مرة عند 1.0011 دولار، بانخفاض 0.3٪ خلال اليوم.

وزاد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى له عند 108.56، بينما سجل الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في عامين ولم يكن الين بعيدًا عن أضعف مستوياته منذ أكثر من عقدين.

كما تتدهور معنويات الأعمال في منطقة اليورو مع تزايد القلق بشأن الركود. تراجعت معنويات المستثمرين الألمان بشكل حاد في يوليو، وفقًا لمؤشر المعنويات الاقتصادية الذي تمت مراقبته على نطاق واسع والذي تم نشره يوم الثلاثاء.